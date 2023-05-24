24 мая 2023, 19:00
ЦБ принял решение не продлевать ряд послаблений для банков
ЦБ не продлит банкам послабления, действие которых закончится в первом полугодии 2023-го
Банк России на фоне стабилизации экономической ситуации в стране решил не продлевать для кредитных организаций послабления, которые действовали в первой половине 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
«С учетом стабилизации экономической ситуации <…> Банк России принял решение не продлевать послабления», — отметили в пресс-службе.
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По данным регулятора, прибыльность сектора кредитных организаций уже восстановили, что дало достаточный запас финансовой прочности.
В понедельник, 22 апреля, стало известно, что Центробанк усилил строгость ограничений при выдаче кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Эти меры, по мнению экономистов, помогут снизить на два-три процентных пункта долю кредитов с показателем долговой нагрузки свыше 80%.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что нужно стараться максимально сохранить интегрированность финансового рынка РФ в глобальный рынок, уточнил RT.
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