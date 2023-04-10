Эксклюзив 10 апреля 2023, 13:28 Законопроект о смягчении наказания за отсутствие документов на авто сочли лишенным смысла Автоэксперт Попов: проект о смягчении наказания за отсутствие документов не имеет смысла РИА «Новости»

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Внесенный на рассмотрение в Государственную думу законопроект о смягчении наказания за отсутствие при себе у водителя регистрационных документов на автомобиль лишен смысла. Действующие нормы уже регулируют этот момент, сообщил «360» независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Ранее замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в Telegram-канале сообщил, что, если документы на транспортное средство остались дома, это никак не сказывается на безопасности дорожного движения. Значит, в таком случае и задерживать автомобиль не нужно.

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«Если посмотреть на статью КоАП 12.3, часть 2, то там не предусмотрено задержание транспортного средства и отстранения водителя от управления при отсутствии водительского удостоверения. Предусмотрено лишь по 12.3 , части 1, в случае отсутствия при себе регистрационных документов на транспортное средство», — сказал Попов.

Автоэксперт напомнил, что документы на автомобиль последние несколько лет есть в электронном облаке у ГИБДД.

«Чисто теоретически проверить наличие электронного ПТС ГИБДД всегда имеет возможность. Сама по себе идея сильно противоречит поправкам в правила электронного документооборота. Не думаю, что поднятая проблема имеет смысл и значение, по КоАП не предусмотрено ни отстранение водителя, ни задержание по статье 12.3, части 2», — добавил он.

Ранее россиянам напомнили о поправках к ПДД, вступивших в силу 1 марта.