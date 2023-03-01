Транспорт 01 марта 2023, 11:22 Стало известно о рисках для водителей в изменениях ПДД

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Постоянные изменения в ПДД, касающиеся регулирования кругового движения, могут привести к авариям и сумятице на дорогах. Такое мнение выразил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, новшества в правила кругового движения вводятся уже в третий раз. Водителям очень трудно привыкнуть к очередным поправкам в ПДД, из-за чего на дорогах возрастает число аварий.

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Отмечается, что нововведения в правила дорожного движения вступают в силу с 1 марта.