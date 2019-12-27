МВД предложило отправлять в тюрьму за пропаганду наркотиков в Сети

Рассмотреть новый закон предложило Министерство внутренних дел. По документу предполагается внести новую статью в Уголовный кодекс, по которой за пропаганду наркотиков в интернете будут назначать штраф от 50 тысяч рублей или лишать свободы на срок до двух лет.

Кроме того, в МВД предлагают внести в законодательство дополнительный пункт о склонении к употреблению запрещенных средств в Сети. За это нарушение предполагается от пяти до 10 лет заключения под стражу. Административную статью о пропаганде наркотических веществ также предложили дополнить пунктом про интернет и СМИ.

Сейчас в России пропаганда наркотиков попадает только под административную ответственность. По словам МВД, для выяснения всех нарушений требуются сложные экспертизы. Длительность исследований зачастую выходит за рамки сроков административного расследования, поэтому министерство предложило ввести уголовную ответственность.

Ранее правительство одобрило увеличение штрафов за размещение в интернете запрещенной информации о наркотиках и психотропных веществах.