Закон о химической кастрации педофилов внесут в Госдуму

Химическую кастрацию для педофилов могут сделать принудительной. Такой законопроект Госдума может рассмотреть уже в 2022 году, написала газета «Известия».

Автором инициативы выступил член комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. О принудительном лечении для педофилов говорили и ранее, но тема снова обрела актуальность после нападения на девочку в Москве, которое совершил освободившийся рецидивист.

Парламентарий напомнил, что химическая кастрация — не то же самое, что хирургическая. Речь идет лишь о медикаментозном лечении, чтобы понизить сексуальное влечение. Такое вмешательство для педофилов должно быть принудительным, подчеркнул депутат. Решение будет выносить суд.

В Госдуму осенью уже внесли закон, ужесточающий наказание для педофилов. Он предусматривает пожизненное наказание за повторные преступления, а также увеличение максимального возраста для признания потерпевшими.

Рецидивист-педофил напал на школьницу в Москве 21 ноября. РЕН ТВ сообщал, что преступление было совершено отбывавшим наказание в колонии строгого режима.