Общество 03 апреля 2023, 04:29 Законопроект о наказании за русофобию внесут в Госдуму «Известия»: наказание за проявление русофобии может появиться в Уголовном кодексе России РИА «Новости»

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Депутаты ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о наказании за русофобию. Инициатива поступит на рассмотрение уже в весеннюю сессию, сообщили «Известия».

«Мы будем делать все, чтобы защитить русских по всему миру. Конечно, мы планируем внести его [законопроект] в этой сессии», — рассказал один из авторов документа, первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

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Сейчас идет работа над юридическими тонкостями. В частности, обсуждается вопрос соразмерности такого наказания типу ответственности за экстремизм. При этом сама инициатива поддержана всеми членами ЛДПР. Для исправления проблему нужно дать правовую квалификацию русофобии как одной из форм экстремизма, считают авторы законопроекта. А потом уже разработать отдельную статью в УК.

Эксперты предостерегают законодателей от дублирования. Так, в статье о противодействии экстремизму уже есть русофобия как его вид и за нее установлено наказание.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что сценарий, когда западные страны внезапно откажутся от русофобского курса, маловероятен в ближайшем будущем.