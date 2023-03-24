Власть 24 марта 2023, 11:26 Лавров счел маловероятным отказ Запада от русофобии в ближайшее время Глава МИД Лавров: отказ Запада от русофобии в ближайшее время маловероятен РИА «Новости»

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Сценарий, когда западные страны внезапно откажутся от русофобского курса, маловероятен в ближайшем будущем. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров написал в статье для общественно-политического журнала «Разведчик».

По его словам, если Запад вдруг отойдет от текущего русофобского курса и выскажется за равноправное сотрудничество с Россией, то это пойдет на пользу прежде всего ему.

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«Вместе с тем мы реалисты и отдаем себе отчет в том, что в ближайшей перспективе такой сценарий маловероятен», — заявил Лавров.

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Министр подчеркнул, что доверие российской стороны «дорого стоит». Соединенным Штатам и Европейскому Союзу придется серьезно постараться, чтобы заслужить его. Глава МИД РФ отметил, что некоторые западные политики уже стали признавать «сквозь зубы» зарождение многополярного мира.