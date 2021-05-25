Законопроект о базовом доходе внесут в Госдуму летом

Партия «Справедливая Россия — За правду» летом внесет в Госдуму законопроект о ежемесячной безусловной выплате россиянам. Если его примут, то это будет важным шагом по ликвидации бедности в стране, заявил лидер фракции Сергей Миронов.

«Принято решение, что мы выходим на закрытие сессии где-то 18 июля, в этой связи внесем [законопроект] этим летом, но рассматривать его будут уже депутаты Госдумы восьмого созыва. <…> Если мы добьемся принятия положения о справедливом базовом доходе, то, действительно, это будет важнейшим шагом по ликвидации бедности в нашей стране», — приводит ТАСС слова Миронова.

По словам парламентария, деньги на эти выплаты можно получить от продажи углеводородов. Миронов напомнил, что в России действует Фонд национального благосостояния, где «сверхдоходы от продажи углеводородов лежат мертвым грузом».

«На сегодняшний день это 13,5 триллиона рублей. <…> Если 90% направлять как раз в Фонд национального народосбережения, то оттуда и будет финансироваться тот самый справедливый базовый доход», — отметил руководитель «Справедливой России».

В конце апреля Миронов предложил вернуться к предыдущему пенсионному возрасту. Он отметил, что вместо его повышения нужно было увеличить отчисления из бюджета в Пенсионный фонд.