Миронов назвал виновных в увеличении пенсионного возраста

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что не президент России Владимир Путин виновен в пенсионной реформе, а министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития, экс-глава Пермского края Максим Решетников. По мнению политика, именно они ввели российского лидера в заблуждение.

«Не было оснований для пенсионной реформы. Путина ввели в заблуждение министры-капиталисты — Силуанов и Решетников, весь экономический блок. Было ошибочно продемонстрировано, что без этой реформы все пропадет», — сказал Миронов «Коммерсанту».

Он отметил, что вместо повышения пенсионного возраста нужно было увеличить отчисления из бюджета в Пенсионный фонд. Он предлагает откатить законопроект и вернуть прежние значения при выходе на пенсию.

Ранее партия «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект, предлагающий отменить увеличение пенсионного возраста и запретить реформы в сторону его увеличения до 2035 года.

Накануне, комментируя заявление депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина об увеличении пенсионного возраста в 2022 году, спикер парламента Вячеслав Володин подчеркнул недопустимость запугивания людей неподтвержденными слухами.