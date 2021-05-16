Экс-советница американского президента попросила у Путина российский паспорт

Экс-советница 40-го президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана Сюзанна Масси попросила гражданство РФ у российского лидера Владимира Путина. Свое желание стать россиянкой она озвучила в эфире телеканала НТВ.

«Если президент [России] Владимир Владимирович [Путин] найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня. <…> Я знаю, что они будут говорить, что я — traitor (предатель —прим. ред.). Я человек, который против Америки», — заявила Масси.

Она подчеркнула, что посвятила много лет сближению народов двух стран, поэтому хочет остаться в России и продолжать свое дело. Бывшая сотрудница Госдепа назвала нынешнего президента США Джо Байдена марионеткой, а его администрацию — болотом. Масси отметила, что Байден очень старый человек и вряд ли доживет до конца своего президентского срока.

Сюзанна Масси с 1984 по 1988 год была советницей Рейгана по отношениям с СССР. Она рассказала, что встречалась с американским лидером наедине около 20 раз. 90-летняя американка написала о России несколько книг.