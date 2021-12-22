Володин: автохамам будет грозить до трех лет лишения свободы

Водителям, которые ведут себя по-хамски на дорогах, будет грозить уголовная ответственность. Максимальная санкция может составить до трех лет лишения свободы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Практически каждую неделю мы с вами видим из СМИ, что по вине лихачей, мажоров на дорогих автомобилях люди становятся инвалидами, погибают. Обычные штрафы таких автохамов не останавливают», — написал политик в своем Telegram.

Он отметил, что ради хайпа они готовы нарушать ПДД, не думая о последствиях и об опасности для окружающих. Ситуацию Володин назвал недопустимой. Именно поэтому, по его словам, в России нужен закон, который бы боролся с такими водителями. Этот документ важно принять до конца года, добавил он.

Согласно документу, для злостных нарушителей, которые неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД и были лишены водительских прав, будет ужесточено наказание.

«Речь идет о таких правонарушениях, как превышение скорости на более чем 60 километров в час или выезд на встречную полосу. За это может грозить уголовная ответственность вплоть до двух лет лишения свободы», — пояснил Володин.

Для тех, кто уже был судим за такое преступление, ответственность составит до трех лет лишения свободы. Это поправка, которая была одобрена во втором чтении, добавил он.

В будущем, как уточнил Володин, в Госдуме планируют проработать другие меры борьбы с лихачами.