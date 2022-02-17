Закон о рынке труда обновят в России

В российский закон «О занятости населения» до конца 2022 года готовятся внести изменения. В новой редакции закрепят полномочия органов власти по борьбе с теневой занятостью.

Документ адаптируют к современным условиям рынка труда. На рассмотрение в Госдуму его внесут в осеннюю сессию, сообщил РБК со ссылкой на Минтруд.

Подготовленная министерством концепция обозначила круг проблемных вопросов. Среди них ведомство указало на теневую занятость. Ей хотят дать определение и обозначить последствия. Полномочия органов власти различного уровня в сфере обеления рынка труда закрепят на законодательном уровне, как и необходимые для этого механизмы.

Правила получения пособия по безработице тоже хотят изменить. Зависеть оно будет от выполнения индивидуального плана поиска работы. Законопроект направлен на урегулирование вопросов доступа самозанятых к социальным гарантиям.

В рамках законопроекта намерены разработать отдельное регулирование для компаний, которые оказывают услуги в сфере занятости. Документ поможет наладить сотрудничество в области рынка труда для Союзного государства и евразийского пространства, а также создать систему контроля и прогнозирования трудовых ресурсов.