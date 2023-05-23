Общество 23 мая 2023, 15:30 Закон о признании загранпаспортов недействительными приняли в России Госдума расширила основания для признания российских загранпаспортов недействительными РИА «Новости»

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Государственная дума приняла в заключительном третьем чтении законопроект, который установил основания для признания российских загранпаспортов недействительными. Документ опубликовали на сайте нижней палаты парламента.

Согласно проекту, изменения внесут в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Теперь загранпаспорт будут признавать недействительным в случает его утери, непригодности, прекращения гражданства. Также основанием для этого послужит невозврат документа после служебной командировки, смерть, факт отсутствия паспорта или его неполучение и другие ситуации.

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По проекту закона предполагается установить срок оформления загранпаспорта при обращении человека по месту жительства. Кроме того, парламентарии предусмотрели правила изъятия этого документа и основания проведения проверки.

Во всех случаях временного ограничения права на выезд из России органы госвласти, местного самоуправления и иные организации обязаны уведомить человека об этом в течение трех рабочих дней, указав основание, срок ограничения, дату и регистрационный номер решения.