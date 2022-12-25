Эксклюзив 25 декабря 2022, 12:50 Закон о повышении налогов для покинувших страну россиян сочли актуальным Политолог Марков оценил важность проекта о повышении налоговой ставки для уехавших из РФ РИА «Новости»

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В Госдуме работают над законопроектом о повышении налоговых ставок для уехавших из страны граждан России. О важности и актуальности документа рассказал в беседе с «360» политолог Сергей Марков.

По его словам, в отношении покинувших Родину ощущается моральный протест большинства россиян, поэтому законопроект о повышении налоговой ставки для них актуален.

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«Ряд людей выступают именно за это, плюс некоторые обижены, они говорят: „Вот мы несем всю тяжесть гибридной войны Запада против нас, а они сбежали“. Есть такой моральный протест большинства против уехавших. Он налицо. Часть людей считают их предателями, надо прямо сказать, они предательски повели себя в трудный для страны момент», — отметил политический аналитик.

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Он также коснулся юридической стороны вопроса, которая, по мнению Маркова, неоднозначна. Политолог напомнил, что уехавшие не пользуются образовательными, медицинскими или другими соцуслугами, на которые идут налоги. Он увидел в этом «некое противоречие».

Сергей Марков подчеркнул, что число уехавших незначительное, поэтому повышение налоговой ставки существенно не повлияет на бюджет страны.