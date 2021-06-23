Закон о многодетных семьях могут принять в России

В России нет единого определения многодетной семьи, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Вследствие этого их положение разнится от региона к региону.

На 1 января текущего года в стране насчитывалось 1,99 миллиона многодетных семей, рассказала Кузнецова в беседе с газетой «Известия». За пандемийный год их число выросло на 6,1%. В этих семьях воспитывается 6,5 миллиона детей — это 21,5% от общего числа несовершеннолетних россиян.

Кузнецова высказалась за новые меры поддержки для многодетных. В частности, детский омбудсмен призвала учитывать в трудовом стаже годы, которые матери потратили на уход за ребенком. Это особенно важно для многодетной семьи, подчеркнула Кузнецова.

Еще одна мера, которую предложила Кузнецова, — это декретные выплаты для бабушек и дедушек, у которых есть возможность сидеть с маленькими детьми. Одним из ресурсов Кузнецова считает дополнительные льготы в налогообложении — например, обнуление НДФЛ для семей, которые приобрели жилье.

Отсутствие единого определения понятия «многодетная семья», а также критериев помощи для таких семей на федеральном уровне приводит к различному подходу к поддержке многодетных семей и к разным возможностям в плане получения льгот и помощи.

«Любая семья, вне зависимости от того, является она многодетной или нет, должна иметь определенный перечень гарантий на всей территории Российской Федерации», — заявила Кузнецова. При этом она отметила, что безусловно, в каждом регионе в дополнение к общефедеральным гарантиям могут добавляться иные меры. Чем их больше, чем они шире, тем лучше, заметила детский омбудсмен.

Все семьи с детьми в Московской области получают помощь от властей региона. Поддержка начинается еще в роддоме, рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина. Первое — это комплексная большая мера, которая касается женщин, родивших ребенка. В каждом из 33 родильных домов в Подмосковье существует комплексная услуга под ключ, которую получает каждая мать.