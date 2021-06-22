Жителям Подмосковья напомнили о мерах поддержки семей в регионе

Все семьи с детьми в Московской области получают помощь от властей региона. Поддержка начинается еще в роддоме, рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

Первое — это комплексная большая мера, которая касается женщин, родивших ребенка. В каждом из 33 родильных домов в Подмосковье существует комплексная услуга под ключ, которую получает каждая мать.

«Женщина, которая родила, автоматически, практически в палате получает свидетельство о рождении, все необходимые справки для оформления пособий, ИНН, СНИЛС и полис ОМС на ребенка», — перечислила Каклюгина.

Помимо этого, ребенка автоматически при желании матери записывают в детский сад, автоматически прикрепляют к поликлинике. Прямо в роддоме подается и заявление на материнский капитал.

«Также мама выбирает либо подарочный набор от губернатора, либо денежную выплату в размере 20 тысяч рублей. Это для любой женщины, вне зависимости от того, где она прописана. И, соответственно, ей оформляют услугу по молочной кухне», — добавила она.

Этот перечень из 11 услуг комплексно предоставляют в каждом роддоме Подмосковья. Таким образом, по ее словам, мамам не нужно никуда самостоятельно ходить и собирать документы.

Еще одна услуга касается детей, которые идут в школу. Для детей из многодетных семей в регионе предусмотрена выплата в размере трех тысяч рублей.

«Каждая многодетная семья в Подмосковье может воспользоваться этой мерой. Отчитываться никуда не надо. Деньги приходят маме, и она может потратить их на приобретение школьной формы», — отметила Каклюгина.

Отдельная мера поддержки предусмотрена для семей с детьми-инвалидами. Они ежегодно получают выплаты в размере 13 тысяч рублей на школьную форму и на питание.

«И, соответственно, есть школьный портфель для малоимущих семей. Детям из семей, которым требуется отдельная поддержка, перед 1 сентября мы дарим рюкзак со всеми школьными принадлежностями: тетрадями, альбомами, красками, карандашами. Это касается первоклассников», — уточнила зампред областного правительства.

Многодетные семьи в Московской области получают удостоверение о многодетности и социальную карту, по которой имеют право бесплатно ездить по Москве и Подмосковью. Помимо этого, для многодетных семей предусмотрены компенсации за жилищно-коммунальные услуги в размере 50%.