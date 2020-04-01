Россиян в трудной ситуации освободят от платы за кредиты

Попавшим в трудную ситуацию с деньгами россиянам не стоит переживать из-за кредитов. Во время пандемии банки не вправе теперь давить на задолжавших людей. Депутаты приняли соответствующий закон.

«Закон дает право на кредитные каникулы гражданам и ИП, попавшим в сложную жизненную ситуацию, и субъектам МСП, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса», — говорится на сайте нижней палаты российского парламента.

За шестимесячными кредитными каникулами можно будет обратиться к кредитору только в том случае, если доход заемщика снизился минимум на 30% по сравнению со среднемесячным за предыдущий год. Чтобы получить отсрочку, можно просто позвонить в банк.

Если кредитной организации потребуются документы, которые подтвердят снижение дохода, то у всех есть право собирать бумаги в течение 90 дней. Этот документ парламентарии подготовили по поручению президента России Владимира Путина совместно с Центробанком и Минфином.

Ранее в качестве поддержки в период пандемии власти Москвы и Подмосковья освободили жителей от взносов за капитальный ремонт. Эта мера будет действовать три месяца.

Коронавирус бушует на планете уже три месяца. В России приняли все необходимые меры безопасности. По последним данным, в РФ медики зафиксировали 2777 случаев заражения коронавирусом. От болезни COVID-19, которую вызывает инфекция, погибли 24 человека. 190 человек вылечились.