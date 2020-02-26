Закон о горячем питании для младшеклассников одобрили в Совфеде

«Это очень хороший закон, который, прежде всего, направлен на обеспечение здоровья нации, ведь правильное и сбалансированное питание детей — его залог. Дети должны обедать бесплатно вне зависимости от доходов семьи. Теперь не будет иметь значения, признана ли она малоимущей, является ли многодетной. Все учащиеся начальной школы будут питаться за счет государства», — пояснил депутат Рифат Шайхутдинов.

Он уточнил, что подобную инициативу обсуждают уже на протяжении десяти лет.

«Конечно, эту меру давно необходимо было реализовать. Стоит напомнить, что первыми предложение по организации в той или иной степени бесплатного питания в школах предлагала фракция КПРФ. Наша партия вносила законопроект о бесплатном стакане молока для школьников. Сейчас такой проект, например, запущен в Иркутской области и приносит первые результаты. В законе, о котором идет речь, предложено более обширное решение — горячее питание. Мы, естественно, его можем только поддержать», — отметил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

По его словам норму необходимо распространить на всех учеников школ, если польза подтвердится экспертами и статистикой.

«Я уверен, что польза будет, но свое слово должны сказать эксперты. Если данная мера позволяет укрепить здоровье школьников, то ее необходимо не только сохранять, но и расширять на учеников средних и старших классов. Средства в бюджете для этого найти будет несложно», — заключил Щапов.

Ранее закон о бесплатном горячем питании для учеников младших классов приняли в третьем чтении депутаты Госдумы.