Депутаты поддержали законопроект о бесплатном питании для младшеклассников

В законе говорится, что все ученики начальных классов государственных и муниципальных школ должны получить горячее питание не менее одного раза в день. Деньги на это поступят из бюджетов всех уровней. При этом регионы получат субсидии из государственной казны на софинансирование оплаты питания школьников.

Кроме того, закон вводит понятие «здоровое питание» и запрещает использовать для приготовления школьных обедов продукты, выращенные при помощи стимуляторов роста, ГМО, кормовых добавок, пестицидов и химикатов.

Мероприятия по выдаче бесплатной горячей еды младшим школьникам начнутся с 1 сентября этого года. Эта практика должна распространиться на все учебные заведения к 2023-му.

Как отметил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, закон позволит контролировать организации, которые поставляют питание в школы. Кроме того, сами учебные заведения должны будут публиковать на своих сайтах информацию о том, как питаются ученики. Вплоть до ежедневного меню.