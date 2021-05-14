Заключенные создали в российской колонии атмосферу Лондона

Осужденные, которые отбывают наказание в новосибирской ИК-8, создали атмосферу Лондона в помещении для телефонных переговоров. Там появились красные будки, как в столице Великобритании, а на стене нарисовали Биг-Бен.

«Это не привезли откуда-то будки, не купили, а осужденные сами сделали. Они предложили и получили добро на реализацию. Там будки — не совсем будки, они просто выглядят как будки. На самом деле это металлоконструкция из листа. То есть если будки убрать, то телефонные аппараты просто на стене висят», — рассказали изданию «Подъем» в пресс-службе регионального главка ФСИН.

В ведомстве уточнили, что будки с дверями без стекол разрешили установить в колонии для «сохранения и восстановления социально полезных связей».

«Для самих осужденных может складываться ощущение более интимного такого разговора теперь», — добавили во ФСИН.

В конце прошлого года заключенные женской колонии №9 Новосибирска сняли новогоднюю открытку — пародийный клип на видео «Плачу на техно» группы «Cream Soda & Хлеб». Это видео посмотрели почти 25 тысяч раз.