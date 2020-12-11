Пародию на клип «Плачу на техно» сняли в российской колонии

Осужденные исправительной колонии № 9 Новосибирска сняли «новогоднюю открытку» — пародийный клип на видео «Плачу на техно» Cream Soda & Хлеб. Женщины повторили наряды и танцы героев оригинального музыкального ролика.

Сценарий немного переписали и подогнали происходящее под новогоднюю атмосферу.

«Участницы съемок состоят в творческом коллективе „Фауст“, который функционирует в исправительной колонии № 9 уже более 15 лет. В коллективе единовременно занимается до 30 осужденных, стать членом коллектива может любой желающий», — говорится в сообщении ГУФСИН России по Новосибирской области.

Клип помогли снять осужденные из кружка студии кабельного телевидения. Они смонтировали видео и показали его по локальной телевизионной сети.

Это не первое творение «Фауста». Ранее участницы коллектива взяли приз в конкурсе «Один в один» с пародией на клип группы Little Big — Uno. На выступление обратили внимание федеральные СМИ. «Плачу на техно» опубликовали на YouTube-канале регионального ГУФСИН. Пародию пока посмотрели чуть больше 650 человек.