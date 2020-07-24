Заключения детективов могут стать доказательствами в суде

В России хотят разрешить приобщать к уголовным делам доказательства от частных детективов. Соответствующий законопроект подготовили в Госдуме.

Как сообщает газета «Известия», автор проекта депутат Госдумы Анатолий Выборный предложил внести поправки в статью 89 Уголовно-процессуального кодекса (УПК). Он хочет приравнять работу детективов к оперативно-розыскной деятельности.

По его словам, сейчас существует закон наделяющий детективов правом проводить расследования. Однако результаты их работы в большинстве случаев не приобщают к делу из-за отсутствия в УПК соответствующего пункта.

Согласно документу, выводы детектива будет можно приобщить к делу, если клиент заключил с ним официальный договор, а доказательства получены разрешенными УПК способами.

Федеральный судья в отставке Сергей Пашин считает, что уточнения будут работать в случае комплексного решения проблемы. Он отметил, что сами по себе, без адвоката, детективы работать не могут.

«Кроме того, вступая в дело, частный детектив обязан уведомить об этом следователя. Есть необходимость освободить его от этой странной обязанности. Если поправки будут комплексные, то результаты работы частных детективов смогут помочь обвиняемым, — пояснил он.

Ранее стало известно, что в КоАП расширят наказания за незаконную детективную и охранную деятельность в России. Теперь граждане без лицензии будут не только платить штрафы, но и отрабатывать 60 часов обязательных работ.