Фальшивых детективов будут строже наказывать

В новой редакции КоАП будет расширен перечень наказаний за незаконную детективную и охранную деятельность в России. Теперь попавшихся на этом граждан будут не только штрафовать, но и отправлять на 60 часов обязательных работ.

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях РФ подготовил Минюст, пишет РИА «Новости». Предполагается, он вступит в силу с 1 января 2021 года.

Индивидуальных предпринимателей за незаконную детективную или охранную деятельность также будут наказывать строже. Штраф будет составлять от 10 до 20 тысяч рублей, а также им будет запрещено заниматься подобной деятельностью сроком до 30 дней. Точно такой же запрет может применяться и к юридическим лицам. В действующем КоАП вышеперечисленных норм нет.

В проекте нового КоАП также указано более 1,5 тысячи составов правонарушений, а точнее 1666. На штрафы по большинству статей хотят сделать скидку в 50%. Серьезных проступков это не коснется — за них придется платить по полной.