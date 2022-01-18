Заявления в полицию написали на оскорбившего детей уральского депутата

Комментарии в социальной сети депутата городской думы уральского города Артемовский Максима Демашина проверит полиция. Заявление на народного избранника написала Анастасия Ш. Это мама мальчика, которого депутат назвал слизняком, а ее саму дурой. Подробности истории привела «Газета.ru».

Изначально конфликт между депутатом и жителями разгорелся в сообществе «Подслушано Артемовский» во «ВКонтакте». Там появился пост, что на горке, построенной депутатом, один из мальчиков сломал руку.

В ответ депутат заявил, что современные родители «растят слизняков», а также упомянул похожего на девочку мальчика с длинными волосами. По словам Демашина, мать изначально хотела дочь, поэтому растит сына как девочку. В своем комментарии депутат назвал женщину «конченной дурой».

Источник фото: vk.com/podslushano_artemovsky

Анастасия Ш. отметила, что депутат адресовал слова именно ей. Она подчеркнула, что неоднократно сталкивалась с хамством со стороны народного избранника и обращалась в полицию, чтобы привлечь его к ответственности.

«С февраля месяца прошлого года он достает нас. Он очень своеобразный, странный человек. Я не могу объяснить, что у него в голове, в его больном воображении творится. Он сейчас депутат, и он всем говорит, что мы мешаем ему. Пусть работает в районе, а не болтовней занимается», — отметила она.

Собеседница журналистов не исключила, что Демашин считает именно ее причастной к анонимному посту про горку, но при этом никаких доказательств не привел. Женщина подчеркнула, что таким депутатам не место в городской думе. Недовольны его поведением многие жители, которые тоже обратились в правоохранительные органы с просьбой приструнить народного избранника.

«В полиции мне ответили, что помимо нашего заявления на него написано еще два заявления, но кто именно, нам не могут эту информацию дать. Но после этого, я так понимаю, еще будут написаны заявления», — заявила женщина.

Сам Демашин объяснил свои слова про слизняков в адрес детей тем, что сейчас в них воспитывают «стукачество», поэтому оскорбления тут нет. Депутат подчеркнул, что извиняться перед жителями он не намерен.