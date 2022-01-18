Названный антиваксером уральский депутат объяснил, почему не привился

Депутат городской думы Артемовского Свердловской области Максим Демашин назвал детей слизняками. Скандал разгорелся из-за горки, которую построил парламентарий. В разговоре с «360» он заявил, что все сообщения о травмах неправдивы, а также опроверг информацию местных СМИ, что он антипрививочник.

Депутат городской думы Артемовского Свердловской области Максим Демашин стал известен после скандала с родителями в местной группе в соцсетях. Перебранка началась после того, как в сообществе «Артемовский подслушано» во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что мальчик сломал себе руку, катаясь на построенной Демашиным горке.

Парламентарий увидел пост и решил ответить: «Мне вообще непонятно, каких некоторые растят слизняков. Вот один мальчик на Кировке ходит. Мама ему волосы отращивает, как у девочки. Девочку хотела, вот и растит девочку, так как дура конченная», — написал депутат.

На это ему ответили, что не нужно оскорблять детей и акцентировать внимание на их внешности, позже эту тему подхватили в СМИ. В прессе депутата назвали антиваксером и обвинили в том, что он якобы прогуливает заседания.

Сам Демашин в разговоре с «360» объяснил, что не посещает заседания городской думы из-за того, что у него не сделана прививка от коронавируса. При этом депутат опроверг утверждение, что он антипрививочник.

«Это мои политические оппоненты размещают информацию в соцсетях, что они против вакцины. Я никогда не размещал, что я против вакцинации», — подчеркнул Демашин.

Он пояснил, что сначала хотел вакцинироваться «Спутником Лайт», но из-за рекомендаций о том, что этот препарат предпочтительно использовать для ревакцинации, отложил вопрос и хотел заняться этим после Нового года.

«Я подумал, сейчас время пройдет, еще что-нибудь выпустят, получше придумают. То есть я собираюсь вакцинироваться, собираюсь прийти в Думу. Я прогулял всего пару заседаний. Они раз месяц проходят. То есть мы раз в месяц собираемся. Я еще предлагал раз в неделю собираться, они не хотят. <…> Я не являюсь антиваксером», — пояснил он.

О том, что депутат принципиально не вакцинируется, в беседе с «Подъемом» заявлял глава Городской думы Владимир Арсенов. По словам Демашина, такие высказывания связаны с их конфликтом, который произошел из-за того, что он хотел озвучивать проблемы населения на заседаниях, а ему этого сделать не дали.

Впрочем, в местной прессе заявили, что главная проблема депутата в его несдержанных выражениях. По словам Демашина, он не хотел никого оскорблять, но при этом «против стукачества». Депутат подчеркнул, что извиняться он не собирается.

«Я считаю, что они растят слизняков, развивают стукачество, причем на уровне России происходит. Ярополк — собирательный образ, у нас нет в районе такого человека Ярополка. Я считаю, я никого не обидел. На что обижаться, на слизняков? Это оскорбление?» — заявил Демашин.

При этом он подчеркнул, что всегда выражается достаточно образно.