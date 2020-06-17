Заявления о принятии в гражданство РФ рассмотрят за три месяца

Заявления о приеме в гражданство России будут рассматривать три месяца вместо шести. Закон о сокращении этих сроков вступил в силу. Госдума одобрила его весной 2020 года.

За изменения высказались в Совете Федерации, а потом документ подписал российский лидер Владимир Путин.Он размещен на портале правовой информации.

Поправки внесли для того, чтобы усовершенствовать процедуру приобретения российского гражданства в упрощенном порядке. Теперь заявления на его получение, поданные на территории РФ, будут рассматривать в единый срок до трех месяцев.

Благодаря принятию закона, отмечено в пояснительной записке к документу, институт российского гражданства будет только усовершенствован. Тем, кто на законном основании проживает на территории страны и хочет стать россиянином, сделать это станет проще.

Срок рассмотрения заявления могут продлить: если необходимо уточнить факты, которые указывают на основания для его отклонения. Но дольше трех месяцев процесс не затянется.

Несколько дней назад стало известно, что документы на получение гражданства РФ подала латиноамериканская певица и актриса Наталья Орейро.