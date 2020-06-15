Наталья Орейро решила стать россиянкой. Но свою любовь к стране певица уже давно проявила

Уругвайская певица и актриса Наталья Орейро подала документы на получение российского гражданства. Однажды она уже в шутку обратилась к Владимиру Путину со словами «дайте мне паспорт», но тяга к стране у зарубежной артистки оказалась самая настоящая. В чем она проявлялась все эти годы?

Орейро в 2019 году во время шоу «Вечерний Ургант» пошутила, попросив президента Владимира Путина дать ей гражданство. Спустя год 43-летняя актриса и певица подала документы, чтобы получить паспорт Российской Федерации.

Иностранка уже имеет 15 удостоверений личности, но все они — сувениры от российских фанатов. Настоящего у певицы никогда не было, но «очень хотелось».

Наталья Орейро стала известна в России благодаря сериалу «Дикий ангел», который показали в 1999 году. Заглавная песня проекта Cambio Dolor, которую исполнила Орейро, стала хитом. Впервые в Россию певица приехала в 2001 году. С тех пор она почти каждый год гастролирует по стране. Она учит российские песни и не раз исполняла русскоязычные версии своих мировых хитов.

В Госдуме РФ ответили на желание Орейро получить российское гражданство. Члены думского комитета по культуре Александр Шолохов и Ольга Германова поделились с Daily Storm, что важно узнать истинные мотивы певицы. Если у нее есть какая-то недобросовестная цель, то гражданство ей лучше не давать. Однако в случае, если она будет патриоткой и «болеть за страну», то в стране таких людей примут с радостью.

Творчество для России

Орейро не только словами, но и действиями доказывает свое хорошее отношение к России. Последнее ее творение — исполнение песни «Нам нужна одна победа» Булата Окуджавы из кинофильма «Белорусский вокзал» в честь 75-летия Победы в 2020 году.

В марте 2019-го певица приехала в Россию на шоу «Вечерний Ургант». Во время программы ведущий Иван Ургант назвал певицу «самой русской среди иностранок». Отрицать такое звание Орейро не стала и в шутку обратилась к президенту Путину со словами «дайте мне гражданство».

В 2018 году у Орейро вышел клип с песней To Russia with Love. Видео создано с антуражем российских 90-х: ковры на стенах квартир, кассетный магнитофон, дисковый телефон. Причем ролик певица снимала в Балашихе. На момент написания материала клип собрал 2,7 миллиона просмотров и 20 тысяч лайков.

Также Орейро записала на трех языках — английском, испанском и русском — композицию United By Love к чемпионату мира по футболу, который в 2018 году прошел в России. Эту песню певица представила, когда была на программе «Мурзилки LIVE» на «Авторадио». На передаче она пояснила, что в композиции поется о мире, любви и том, как важно всем объединиться для такого масштабного события, как чемпионат мира.

В 2014 году Орейро создала клип, специально переведя его на русский язык. В ролике она исполнила композицию Me muero de amor («Я умираю от любви»).

На телеэкраны в 2006 году вышел российско-аргентинский сериал «В ритме танго», где Орейро сыграла главную роль. Ее партнерами по проекту были актеры Артем Панчик и Андрей Смоляков. Пользователи «Кинопоиска» оценили передачу на 6,6, а на IMDb — 6,2.

В 2002 году, по информации сайта kp.ru, Орейро посетила Волгоград и поразилась скульптурой «Родина-мать зовет!».