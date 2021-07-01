Заявление на Виктора Батурина написала его сестра

Елена Батурина действительно обратилась к правоохранителям и заявила о предполагаемом мошенничестве против нее. При этом никаких поражений в судах в России и за рубежом не было, эти слухи — выдумка адвокатов бизнесмена.

Об этом «360» сообщил руководитель пресс-службы Елены Батуриной Геннадий Теребков.

«Елена Батурина подавала заявление в правоохранительные органы в связи с предполагаемыми мошенническими действиями в отношении нее. Только следствие может установить виновных», — отметил он.

Теребков уточнил, что не знает подробностей следственных действий. Единственная информация, которой он обладает, — то, что уже опубликовано в СМИ. При этом не все сведения, которые там распространяют, правдивы.

«Информация о каких-либо поражениях Елены Батуриной в судах в России или за рубежом, распространяемая сейчас адвокатами Виктора Батурина, — очевидная ложь. Все суды были выиграны Еленой Батуриной и подтверждали необоснованность претензий Виктор Батурина, его представителей и структур, использующих его в своих интересах», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали шурина экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Виктора Батурина. Против него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». К правоохранителям обратилась сестра бизнесмена Елена Батурина — она сообщила, что брат незаконно получил 25% акций «Интеко».