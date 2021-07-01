Шурина экс-мэра Москвы Виктора Батурина задержали

Бизнесмена и брата вдовы Юрия Лужкова Виктора Батурина задержали в Москве за покушение на мошенничество. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Татьяна Тонова.

«В настоящее время Батурин задержан, с ним проводятся следственные действия», — сказала она.

По данным СМИ, против него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Заявление на бизнесмена написала его сестра Елена Батурина. Причиной якобы стало получение братом 25% акций «Интеко» незаконным путем.

Это не первое уголовное дело, которое возбуждают в отношении Виктора Батурина. В 2011 году его признали виновным по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в центре Москвы. Тогда Батурина приговорили к трем годам лишения свободы условно.

После против шурина Лужкова возбудили дело о покушении на мошенничество. Речь идет о продаже предпринимателю из Великобритании двух векселей «Интеко-Агро» и «Интеко» за 5,5 миллиарда рублей. 26 июля 2013 года бизнесмена приговорили к семи годам лишения свободы, однако отпустили досрочно 22 января 2016 года. Вместо неотбытого срока наказания Батурина обязали выплатить штраф.