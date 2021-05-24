Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила заявку на приостановку полетов над Белоруссии. Такой стала реакция ряда европейских стран на экстренную посадку в Минске самолета Ryanair.

О получении заявки в ICAO сообщил ТАСС со ссылкой на Reuters. По данным источника агентства, сейчас над пакетом ограничительных мер против Белоруссии работают Франция и другие страны Евросоюза.

В центре обсуждения — меры по прекращению полетов над Белоруссией, а также запрет доступа белорусского национального авиаперевозчика «Белавиа» к аэропортам ЕС. Пакет мер выходит за рамки санкций против отдельных лиц, отметил источник Reuters.

Причиной обсуждения ограничений в отношении Белоруссии стала экстренная посадка самолета Ryanair в аэропорту Минска 23 мая. На борту находился Роман Протасевич —сооснователь Telegram-канала Nexta, который признан белорусскими властями экстремистским.

После того, как Протасевича сняли с рейса, в отношении него было возбуждено уголовное дело. Случившееся вызвало критику со стороны западных стран. В Белоруссии считают, что Европа нагнетает ситуацию и искусственно ее политизирует.