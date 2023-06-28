Общество 28 июня 2023, 18:21 Захарова заявила, что встречи по линии МИД с посланником Ватикана не запланированы Дипломат Захарова: встречи по линии МИД с посланником папы Римского не запланированы Википедия

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Встречи с посланником папы Римского Франциска по украинскому урегулированию кардиналом Маттео Дзуппи по линии Министерства иностранных дел России не запланированы. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сейчас нет в графике подобных встреч», — сказала она.

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Дипломат отметила, что встреча с папским посланником во внешнеполитическом ведомстве не планировалась изначально. Однако, если что-то изменится, то об этом сообщат.

Маттео Дзуппи приехал в Москву накануне вечером. Визит продлится до завтрашнего дня. Точная программа не разглашается. Известно, что посланник Ватикана по украинскому урегулированию встретится с архиепископом Павлом Пецци и примет участие в богослужении в Кафедральном соборе в столице. Не исключаются переговоры с патриархом Кириллом, а также представителями администрации президента России.