Общество 28 июня 2023, 13:15 Папский посланник по украинскому урегулированию прибыл в Москву Папский посланник по украинскому урегулированию Дзуппи посетил Москву Фото: Francesco Pierantoni / flickr

Читать 360tv в

Папский посланник по украинскому урегулированию, председатель Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи приехал в российскую столицу накануне вечером. Визит продлится до завтрашнего дня. Об этом сообщили в соцсетях Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве.

Уточняется, что главной целью поездки стало «поощрение жестов человечности, которые смогут содействовать поиску решения в актуальной трагической ситуации», и путей для достижения мира. Программу визита не объявляют ни российская сторона, ни Ватикан. Известно, что Дзуппи встретится с архиепископом Павлом Пецци, а завтра примет участие в богослужении в Кафедральном соборе в Москве. Гостя будет сопровождать один из представителей Госсекретариата.

Реклама

В РПЦ не исключают, что Дзуппи встретится с патриархом Кириллом, но официальных данных об этом нет. Кроме того, папский посланник может пообщаться с кем-то из представителей администрации президента России.

Генсек итальянского епископата Джузеппе Батури, архиепископ Кальяри, попросил церковные общины страны сопровождать кардинала молитвой.