Захарова рассказала о планах Запада по сдерживанию России

Ухудшение отношений стран Запада с Россией связано с реализацией продуманной кампании по удержанию Москвы. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она напомнила, что Россия неоднократно предлагала решать все возникающие ситуации или вопросы через переговоры или консультации. Но все эти попытки полностью блокировались странами Евросоюза.

Иначе как запланированной информационной кампанией сдерживания объяснить эту реакцию нельзя, высказала свое мнение Захарова.

«С каждым годом усиливается тенденция на придание всем проблемам — и реальным, и вымышленным — намеренно публичного характера. Любые наши попытки перевести это в русло конструктивного диалога блокировались со стороны ЕС», — отметила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что оставлять без реакции такие недружественные, а иногда и враждебные действия нельзя. Поэтому Россия идет на ответные шаги. Накануне в ответ на мартовские санкции ЕС Москва ввела ограничения для восьми граждан Евросоюза. В том числе запретила въезд в страну председателю Европарламента Сассоли. В ответ ЕС пригрозил новым ответом.

Среди западных политиков такие настроения поддерживают не все. Как сообщило РИА ФАН, бывший депутат Европарламента Нотис Мариас назвал санкционную политику ЕС «антироссийской истерией», которая недопустима в современном мире.