МИД РФ объявил об ответных санкциях против ЕС

В России ответили на санкции Евросоюза. Москва ввела ограничения против восьми представителей ЕС. Среди них председатель Европарламента Давид Мария Сассоли.

В пресс-службе МИД РФ подчеркнули, что Евросоюз «продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций».

«Только в марте 2021 года неправомерным <…> ограничениям были подвергнуты шесть россиян», — напомнили во внешнеполитическом ведомстве.

Подобную практику в министерстве назвали идущей вразрез с уставом ООН и нормами международного права. Кроме того, она не подкреплена никакими доказательствами.

«Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель — любой ценой сдержать развитие нашей страны», — заметили в МИД.

В ответ на мартовские санкции, которые коснулись шести российских граждан, Россия закрыла въезд в страну восьми гражданам стран — членов ЕС и представителям официальных структур Евросоюза.

Ограничения коснулись председателя Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварса Аболиныша, директора Центра государственного языка этой же страны Мариса Балтиныша и члена французской делегации в ПАСЕ Жака Мэра.

Российская сторона также ввела санкции против главы прокуратуры Берлина Йорга Раупаха, председателя Европарламента Давида Сассоли, руководителя Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотта.

Попали под ограничения глава Языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск и зампредседателя Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.