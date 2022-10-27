Захарова призвала россиян взвесить риски при планировании поездок в Норвегию | 360°

Общество 27 октября 2022, 14:44 Захарова призвала россиян взвесить риски при планировании поездок в Норвегию Представитель МИД Захарова: на граждан России в Норвегии фактически объявили охоту РИА "Новости"

Читать 360tv в

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала россиян с особой тщательностью просчитывать риски при планировании поездок в Норвегию. Об этом она заявила на традиционном брифинге по текущим вопросам внешней политики.

«Россия призывает своих граждан тщательно взвешивать риски при планировании поездок в Норвегию и избегать съемок „чувствительных“ объектов», — отметила Захарова.

Реклама

По ее словам, североевропейская страна фактически объявила охоту на граждан России, задерживая их по подозрению в съемке объектов инфраструктуры. К ней активно привлекают местных жителей.

Реклама

Представитель МИД отметила, что задержания являются безосновательными и проходят на фоне раскручивания норвежскими властями темы российской разведугрозы.

Ранее сообщалось, что заключенный под стражу в Норвегии сын экс-руководителя РЖД Андрей Якунин обжаловал свое задержание. Он снимал пейзажи на Шпицбергене, используя дрон.

Норвежская полиция задержала Якунина 17 октября в Хаммерфесте, напомнил «Царьград».