Сын Якунина обжаловал свое задержание в Норвегии | 360°

Мир 26 октября 2022, 07:27 Сын Якунина обжаловал свое задержание в Норвегии Сын экс-главы РЖД Андрей Якунин обжаловал свое задержание в Норвегии РИА "Новости"

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З аключенный под стражу в Норвегии сын бывшего руководителя РЖД Андрей Якунин обжаловал свое задержание. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на слова его адвокатов.

«Гражданин Великобритании и РФ (Якунин — прим. ред.)… обжаловал свое задержание», — сказано в сообщении.

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Адвокаты сообщили, что их клиент использовал беспилотник для фотографирования пейзажей и проверку погоды на пешеходных маршрутах. Они добавили, что запрещающие россиянам использовать беспилотники в Норвегии правила не распространяются на подданных Великобритании. Речь идет о запусках дронов в развлекательных целях.

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Норвежские власти с момента начала российской спецоперации на Украине приняли закон о санкциях и положение о санкциях, по которым российские компании или граждане РФ не имеют права использовать беспилотники в данной стране.

Сына экс-главы РЖД задержали на прошлой неделе, ему предъявлено обвинение в управлении дроном в период с июля по середину октября 2022 года на Шпицбергене. Об этом написало РИА «Новости».