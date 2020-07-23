Захарова отреагировала на очередные претензии Японии из-за Курил
Отмечается, что ранее оборонное ведомство Японии представило доклад, в котором назвало Южные Курилы «незаконно оккупированными исконно японскими землями».
Захарова напомнила, что по итогам Второй мировой войны эти острова находятся под суверенитетом России. Эти итоги закреплены в уставе ООН и РФ имеет право ввести на Курильских островах любую деятельность.
Дипломат заметила, что российский МИД удивлен заявлениями Токио, которые оторваны от реальности. Захарова обратила внимание на то, что они пронизаны недоверием к действиям Москвы.
При этом она добавила, что оборонные мероприятия, проводимые на островах, нацелены исключительно на эффективное обеспечение национальной безопасности.
Ранее Захарова резко ответила на британский доклад с обвинениями в отношении России.
Согласно документу, РФ якобы вмешалась в политику Соединенного Королевства. Дипломат подчеркнула, что таким образом британцы показали истинное отношение к России.
«Сенсации не случилось. Русофобия в фейковой огранке», — обозначила дипломат.