Захарова отреагировала на очередные претензии Японии из-за Курил

Отмечается, что ранее оборонное ведомство Японии представило доклад, в котором назвало Южные Курилы «незаконно оккупированными исконно японскими землями».

Захарова напомнила, что по итогам Второй мировой войны эти острова находятся под суверенитетом России. Эти итоги закреплены в уставе ООН и РФ имеет право ввести на Курильских островах любую деятельность.

Дипломат заметила, что российский МИД удивлен заявлениями Токио, которые оторваны от реальности. Захарова обратила внимание на то, что они пронизаны недоверием к действиям Москвы.

При этом она добавила, что оборонные мероприятия, проводимые на островах, нацелены исключительно на эффективное обеспечение национальной безопасности.

Ранее Захарова резко ответила на британский доклад с обвинениями в отношении России.

Согласно документу, РФ якобы вмешалась в политику Соединенного Королевства. Дипломат подчеркнула, что таким образом британцы показали истинное отношение к России.

«Сенсации не случилось. Русофобия в фейковой огранке», — обозначила дипломат.