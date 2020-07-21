Мария Захарова назвала британский доклад «русофобией в фейковой огранке»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова резко ответила на британский доклад с обвинениями в отношении России.

Согласно документу комитета парламента Великобритании по разведке, РФ якобы вмешалась в политику страны. Дипломат подчеркнула, что таким образом британцы показали истинное отношение к нашему государству.

«Сенсации не случилось. Русофобия в фейковой огранке», — процитировал Захарову сайт RT.

Ранее в Сети появилась публикация о «вмешательстве» Москвы в электоральные процессы Великобритании. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не использовала подобную стратегию ни в одной стране мира.