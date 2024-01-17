Общество 17 января 2024, 16:42 Захарова назвала жалкими героев пранков Вована и Лексуса Захарова: герои пранков Вована и Лексуса вызывают жалость РИА «Новости»

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Герои пранков Вована и Лексуса — Владимира Кузнецова и Алексея Столярова — вызывают жалость, поскольку отторгли себя от общества. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в «Шоу Вована и Лексуса».

«Сами отторгли себя от общества. Они сделали так, чтобы у наших людей, у нашего народа возникла не то что ненависть — ненависти, кстати говоря, нет, — есть жалость», — сказала дипломат.

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Захарова призналась, что чувствует брезгливость к таким людям. Она удивилась, как участники розыгрышей соглашаются на разговор с пранкерами. Представитель МИД предположила, что они в курсе, кто им звонит, и не против поучаствовать в пранке.

Ранее Кузнецов и Столяров разыграли писателя Дмитрия Быкова*. Тот был уверен, что разговаривает с главой офиса Владимира Зеленского, и заявил, что у него «нет претензий» к Украине за убийства русских.

*Включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.