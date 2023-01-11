Общество 11 января 2023, 21:33 Названы самые популярные имена новорожденных в 2022 году Социолог Рогозин: россияне в 2022 году чаще выбирали «простые» советские имена для детей Jonathan Borba / Unsplash

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В 2022 году новорожденных в России все чаще называли простыми «советскими» именами, заявил завлабораторией методологии социальных исследований Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Рогозин. Он добавил, что мода нарекать детей на старославянский манер ушла, и теперь общество вернулось к Сергеям и Андреям «брежневских времен», сообщил сайт kp.ru.

Издание напомнило, что в начале года ЗАГСы страны традиционно отчитались о самых популярных именах новорожденных в 2022 году. В числе лидеров — Александры, Софии, Михаилы, Виктории, Анны и Артемы.

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«Мы уже пережили в нулевые и 2010-е возврат к старославянским именам, сейчас другой тренд — к простым советским именам. Не к Октябринам и Даздрапермам 1920-х, конечно, а к Сергеям и Андреям брежневских времен», — заявил Дмитрий Рогозин.

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Собеседник издания отметил, что родители зачастую называют детей в честь дедов и прадедов. По этой причине из обихода никогда не исчезнут Иваны, Марии и Григории, подчеркнул социолог.

Самыми необычными именами на Украине стали Искандер и Сартмат. В Минюсте страны добавили, что девочек также называли Мриями и Джавелинами.