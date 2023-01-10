Мир 10 января 2023, 16:29 Новорожденных на Украине начали называть Сарматами и Искандерами Минюст Украины назвал Искандер и Сармат в числе необычных имен для новорожденных в стране freepik

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Новорожденных на Украине стали чаще называть необычными именами, сообщили в пресс-службе Минюста страны. Во второй половине 2022-го года мальчиков называли Сарматами и Искандерами, а девочек — Мриями и Джавелинами.

Самыми экзотическими именами на Украине для мальчиков стали Искандер, Волеслав, Марс, Велеслав, Ахилл, Сармат, Светозар, Нимрод, Калеп, Ларс, Саркис, Стилиан, Гуго, Никодим и Нектарий. Девочек называли Мриями, Лунами, Авиталь-Азалинами, Мериелами, Квитами, Ульпанами, Мантикорами, Русалинами, Жуниями и Джавелинами.

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Среди привычных и самых распространенных мужских имен — Иван, Артем, Дмитрий, Максим и Михаил. Девочек чаще всего называли Аннами, Анастасиями, Верониками, Мариями и Варварами.

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Летом у телеведущей Регины Тодоренко родился второй сын, она назвала его Миром. До этого журналисты предполагали, что звезда программы «Орел и решка» будто бы родила дочь. Первого сына Регина Тодоренко и певец Влад Топалов назвали Михаилом. Звездная чета впервые стала родителями в конце 2018 года.