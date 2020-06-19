ЗАГСы Москвы возобновят регистрацию брака в торжественной обстановке

Отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания в Москве возобновят проведение торжественных церемоний заключения брака с 23 июня. Вскоре после этого для свадеб откроются и необычные площадки столицы.

Об этом рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова процитировало РИА «Новости».

С 23 июня мы возобновляем проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака. Бракосочетания традиционно будут проходить в красивых залах под звуки марша Мендельсона, с поздравительной речью ведущей, обменом кольцами Анастасия Ракова.

Ракова отметила, что с 26 июня возобновится проведение бракосочетаний на необычных площадках столицы. При этом все санитарно-эпидемиологические требования нужно продолжать соблюдать — москвичи должны носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию в ЗАГСах.

После проведения каждой торжественной регистрации в Дворце бракосочетания или отделении ЗАГС будут проводить санитарную обработку и проветривать помещения. На новых площадках для заключения брака будут действовать точно такие же правила.

От торжественной регистрации в ЗАГСах и Дворцах бракосочетаний пришлось временно отказаться из-за пандемии коронавируса. Молодожены могли расписаться только в неторжественной обстановке, без приглашения на церемонию гостей и фотографа. Из-за этих ограничений россияне стали реже жениться и разводиться.