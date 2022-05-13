Загрузка отелей на юге России в майские праздники составила 80%

Отели и гостиницы южных регионов России в майские праздники на юге страны были заполнены на 80%. Об этом во время совещания с представителями Минтранса, Ростуризма и других ведомств сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, написало РИА «Новости».

По его словам, самыми популярными направлениями стали курорты в Ставропольском и Краснодарском краях. Россияне не обошли вниманием и Московскую область, отели которой оказались загружены почти на 90%.

Чернышенко подчеркнул, что ФАС и Ростуризм постоянно мониторят цены на туристические услуги, транспорт и гостиницы, однако еще необходимо проработать увеличение предложения для туристов.

«Ростуризм вместе с субъектами должен проработать создание дополнительной инфраструктуры для расширения номерного отеля, в частности модульных отелей. Минтрансу необходимо обеспечить дополнительным транспортом популярные направления», — сказал вице-премьер.

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что в среднем цена номера в отеле за ночь составляет около четырех тысяч рублей.

«Всплеска стоимость номеров в самых популярных отелях категории три звезды не наблюдается», — доложила она.

Минтранс рассказал, что рост цены полетов на юг России вырос не более чем на 10%, несмотря на увеличение времени полета.

Ранее министр культуры и туризма Подмосковья Елена Харламова сообщила, что в майские праздники регион посетили почти три миллиона туристов.