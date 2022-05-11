11 мая 2022, 16:48
Почти 3 миллиона туристов посетили Подмосковье за майские праздники
Почти три миллиона туристов приехали в Подмосковье с 1 по 10 мая. Большинство гостей — жители соседних областей и столицы.
Как сообщила министр культуры и туризма Подмосковья Елена Харламова, одна из значимых причин роста потока — кешбэк за поездки по России.
Преобладающей категорией путешественников стали семьи с детьми
Елена Харламова.
Гости Подмосковья могут выбрать маршрут, узнать все о работе заведений, музеев и других мест на портале welcome.mosreg.ru.
В период праздников туристы чаще всего отправлялись в парк «Патриот» в Кубинке, Коломну, Зарайск, Сергиев Посад и Клин.
Ранее Подмосковье вошло в топ-5 направлений внутри России по программе туристического кешбэка.