24 мая 2023, 09:09
Заградительные пошлины в 220% на импортные БАДы предложили ввести в России
«Известия»: в РФ могут ввести заградительные пошлины на импортные БАДы
Национальный союз защиты прав потребителей и Минэкономразвития выступили с предложением ввести заградительные пошлины в 220% на ввоз БАДов из недружественных стран. Об этом сообщили «Известия».
По данным издания, инициативу уже рассмотрели на заседании рабочей группы правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Сейчас союз готовит обоснование своим предложениям.
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«На первом заседании Минэк предлагал остановиться на варианте с пошлинами», — уточнил глава НСЗПП Павел Шапкин.
Он уточнил, что 220% — это запретительная пошлина, такой размер налога равнозначен полному запрету.
В Минэкономразвития отметили, что этот вопрос продолжают обсуждать. Ведомство запросило позицию других министерств по этому вопросу.
Ранее косметолог Наталия Рудыка обратила внимание, что бездумное применение БАДов не способно справиться с возрастными изменениями.
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