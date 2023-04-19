19 апреля 2023, 14:44
Косметолог Рудыка: бездумное применение БАДов не способно справиться с возрастными изменениями
С возрастом кожа теряет привычную упругость и становится наиболее чувствительной к различным внешним факторам. О том, какие процедуры помогут замедлить возрастные изменения, рассказала косметолог Наталия Рудыка в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, скрыть подобные изменения на лице помогут определенные косметологические процедуры, направленные на стимуляцию и регенерацию кожи. Очень важно проводить все манипуляции с учетом типа старения лица.
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Косметолог также отметила, что бездумное употребление БАДов не способно замедлить возрастные изменения, применять эти препараты следует только при наличии дефицитов в организме.
Красота
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