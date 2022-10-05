Путин поручил принять Запорожскую АЭС в федеральную собственность | 360°

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Знаменитости
05 октября 2022, 18:24
Джоли обвинила Питта в насилии над детьми. Почему она заговорила об этом спустя шесть лет
Подмосковье
05 октября 2022, 18:23
Подмосковные таксисты рассказали 6 необычных историй о своей работе
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Наука
05 октября 2022, 18:21
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат против оспы от центра «Вектор»
Спецоперация
05 октября 2022, 18:14
Путин приказал обнародовать обновленный текст Конституции России
Эксклюзив
05 октября 2022, 18:10
Названо событие, которое может изменить обстановку на Запорожской АЭС
Спецоперация
05 октября 2022, 18:09
Таможенная граница ЛНР с Россией стала административной
Путешествия
05 октября 2022, 18:01
Отказы из-за частичной мобилизации и конец сезона. В продаже появились горящие туры в Турцию и Египет
Мир
05 октября 2022, 18:01
Страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти
Здоровье
05 октября 2022, 17:55
Названа опасность вяжущей хурмы