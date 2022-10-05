Путин поручил принять Запорожскую АЭС в федеральную собственность | 360°

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Путин поручил принять Запорожскую АЭС в федеральную собственность

Президент Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России

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Президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Своим указом он установил статус эксплуатирующей организации ЗАЭС.

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«Правительству РФ обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности», — говорится в документе.

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Кабинету министров России поручено определить особенности эксплуатации, выдачи лицензий и другие аспекты регулирования деятельности ЗАЭС до 2028 года.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси допустил возможность, что специалисты МАГАТЭ могут снова посетить Запорожскую АЭС. На этой неделе Гросси отправится в Киев, а затем в Москву для продолжения переговоров по созданию вокруг станции зоны ядерной безопасности и защиты.

Миссия МАГАТЭ приезжала на Запорожскую АЭС в начале сентября. По итогам осмотра агентство выпустило отчет, сообщив об угрозе безопасности, и призвало прекратить обстрелы.

Владимир Путин

АЭС

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