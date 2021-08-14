Задержанный главврач больницы Северной Осетии предупреждал Минздрав о проблемах с кислородом

Министерству здравоохранения Северной Осетии были высланы предупреждения о проблемах с кислородом в больнице до того, как там погибли пациенты. Эти документы выслал задержанный главврач больницы.

В министерстве региона сообщили, что вопрос планировали решить и деньги были выделены.

«Действительно, данные документы поступали в Минздрав. Главврач Владимир Плиев по поручению министра оперативно информировал ведомство о вопросах, которые требовали немедленного реагирования и вмешательства со стороны министерства и правительства республики», — передал ТАСС сообщение ведомства.

Представители уточнили, что 7 и 8 июля 2021 года в министерство поступили запросы о необходимости выделить 800 тысяч рублей на строительство второй кислородной линии. Вопрос был рассмотрен и поддержан правительством. Также Минздрав получил письмо от руководства больницы о том, что им не хватает ИВЛ.

В результате из других больниц были привезены девять аппаратов ИВЛ, 12 прикроватных мониторов и инфузоматы.

На прошлой неделе в клинической больнице во Владикавказе погибли 11 человек. Это произошло из-за нехватки кислорода. По предварительным данным, причиной стал прорыв трубы под землей на глубине около 1,5 метра.