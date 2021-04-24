Задержана мать четверых детей, сгоревших при пожаре в Пермском крае

Задержана мать четверых детей, которые погибли во время пожара в частном доме в Пермском крае. Об этом сообщили на сайте СК РФ.

В ближайшее время 33-летней женщине предъявят обвинение. Следствие намерено попросить суд отправить местную жительницу под стражу.

Следователи, криминалисты и эксперт-пожаротехник осмотрели место происшествия. Должностные лица допросили свидетелей и подозреваемую. Проводятся судебные экспертизы, чтобы выяснить причины пожара и смерти несовершеннолетних.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, анализируется документация в отношении семьи, а также причины и условия, приведшие к трагедии. Следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики», — говорится в сообщении СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

По данным следствия, 23 апреля в поселке Утес четверо детей в возрасте пяти и шести лет, а также трехлетние брат и сестра остались в частном доме без присмотра взрослых. Тогда и началось возгорание, дети не спаслись из пламени.