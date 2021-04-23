Четыре ребенка сгорели при пожаре в Пермском крае

Частный дом сгорел в пермском поселке Утес. При пожаре погибли четверо детей. Они остались без присмотра взрослых. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Огонь охватил дом 23 апреля. Спастись детям не удалось. На месте происшествия работают криминалисты, эксперт-пожаротехник и другие сотрудники ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — подчеркнули в СК.

Проверку по факту пожара проводит и региональная прокуратура.

Погибли, по данным Life,два мальчика семи и восьми лет, а также трехлетние двойняшки — мальчик и девочка.

Семья, в которой жили дети, состоит на учете как неблагополучная. В момент пожара матери дома не было. Всего у женщины восемь детей, на четырех из них ее лишили родительских прав.